Невероятный сценический образ Ани Лорак очаровал Instagram

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ани Лорак представила в Instagram новый пост, который мигом привлек внимание пользователей.

Ани Лорак решила показать несколько кадров с недавнего концерта, где появилась в невероятном образе. Для выступления певица выбрала блестящее и утонченное платье серебряного цвета, а разрезы на бедре и в зоне декольте придали пикантности образу.

Кроме этого, не осталась без внимания и прическа звезды. Необычное каре и цвет волос окончательно очаровал Instagram и поклонников Ани Лорак. Неудивительно, что под записью в соцсети за короткое время появилась масса комплиментов и огромное число лайков. -0-