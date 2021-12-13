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Калейдоскоп
13 декабря 2021, 15:31

Невероятный сценический образ Ани Лорак очаровал Instagram

Ани Лорак. Фото из Instagram
Ани Лорак. Фото из Instagram

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Ани Лорак представила в Instagram новый пост, который мигом привлек внимание пользователей.

Ани Лорак решила показать несколько кадров с недавнего концерта, где появилась в невероятном образе. Для выступления певица выбрала блестящее и утонченное платье серебряного цвета, а разрезы на бедре и в зоне декольте придали пикантности образу.

Кроме этого, не осталась без внимания и прическа звезды. Необычное каре и цвет волос окончательно очаровал Instagram и поклонников Ани Лорак. Неудивительно, что под записью в соцсети за короткое время появилась масса комплиментов и огромное число лайков. -0-

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