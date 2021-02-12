Невеста Роналду предстала в пикантном образе и никто не остался равнодушен (Видео)

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 12 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:59 БМЗ укрепит собственную исследовательскую базу новым оборудованием Регионы
13:55 Лукашенко: наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем Президент
13:55 Евросоюз утвердил Фонд восстановления экономики после пандемии В мире
13:53 Лукашенко: я абсолютно мирный человек, но наступают моменты, когда надо и зубы показывать Президент
13:52 Лукашенко: референдум по новой Конституции может быть совмещен с местными выборами Президент
13:49 Лукашенко: говоря о возможных преобразованиях, нужно, безусловно, исходить из национальных интересов Президент
13:45 Данилович: белорусы должны иметь собственный взгляд на историческое прошлое Общество
13:45 Важно сохранить мир и единство для будущих поколений - Сидорова Общество
13:44 Лукашенко: мы должны сплотиться, у нас не один лидер в стране Президент
13:38 Сегодня на первый план выходит воспитательный потенциал школы - учитель белорусского языка Регионы
13:37 Кибербезопасность и защита персональных данных - сенатор анонсировал изменения в законодательстве Общество
13:33 Лукашенко: форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов Президент
13:32 Мария Сашурина выиграла спринт в финале республиканских соревнований "Снежный снайпер" Спорт
13:29 Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания Общество
13:26 Гайдукевич: нас всех объединяет одно - мы никогда не предадим свою страну Общество
13:21 Инвестиции в "Великий камень" за время реализации проекта составили $650 млн - Ярошенко Экономика
13:21 Делегат ВНС выступил с инициативой о присвоении Александру Лукашенко звания Героя Беларуси Общество
13:19 Молодежь должна научиться строить партнерские взаимоотношения с властью - участник ВНС Общество
13:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1733 пациента с COVID-19, выписаны 1964 Общество
13:14 Белорусский рубль на торгах 12 февраля ослаб к трем основным валютам Экономика
13:10 Беларусь и Китай на фоне общего снижения мировой экономики сохранили свою динамику - эксперт Политика
13:04 В Гродно двух ранее судимых мужчин проверяют на причастность к серии краж Происшествия
13:03 Делегат ВНС: достойные условия труда и отдыха помогут закрепиться молодежи на селе Регионы
12:55 Разыскивается 17-летний парень из Несвижского района Происшествия
12:53 Романов: диалоговые площадки - один из перспективных способов реализации демократии участия Регионы
12:52 БИСИ: обеспечение национальной безопасности - главный критерий эффективности власти Общество
12:50 Делегат ВНС: первое рабочее место и жилье - основа для закрепления кадров Регионы
12:46 Определились первые призеры финала республиканских соревнований "Снежный снайпер" Спорт
12:45 Делегат ВНС предложил финансировать партии из бюджета и давать гранты гражданскому обществу Общество
12:38 Конституционный суд поддерживает инициативу о придании ВНС статуса конституционного органа Общество
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
12 февраля 2021, 13:50

Невеста Роналду предстала в пикантном образе и никто не остался равнодушен (Видео)

Джорджина Родригес. Фото из Instagram
Джорджина Родригес. Фото из Instagram

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невеста знаменитого футболиста Джорджина Родригес опубликовала у себя в Instagram новый пост и вызвала восторг юзеров.

27-летняя девушка приняла участие в рекламном ролике, примерив лишь полупрозрачный купальник. В кадре невеста Криштиану Роналду позирует перед камерой, демонстрируя не только наряд, но и свою красоту.

Разумеется, мало кто остался равнодушен к такому ролику знаменитости, поэтому кадры Джорджины Родригес быстро собрали более 4,6 миллионов просмотров и множество восхищенных комментариев. -0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео знаменитость интернет красота социальные сети фотография
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Калейдоскоп
Чудеса перспективы и спальни знаменитостей: лучшее на БЕЛТА+ за неделю
Эрин. Фото из Instagram Девушка-фрик решилась на эксперимент и превратилась в гламурную модель (Видео)
Фото Синьхуа ФОТОФАКТ: Новогодняя ярмарка по случаю праздника Весны в Чэнду
Ксения Собчак. Фото из Instagram Собчак скучает по морю и публикует в Instagram откровенные кадры в купальнике
Фото uniqueideas Папа показал школьную подделку дочери, но впечатлительным лучше этого не видеть (Фото)
Ирина Шейк. Фото из Instagram "Золотая красотка" - Ирина Шейк снялась в пикантном виде для новой рекламы
Главное
Лукашенко: форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов
Головченко оценивает необходимые инвестиции в этой пятилетке в Br200 млрд
Приняты резолюция и обращение участников VI Всебелорусского народного собрания
Второй день ВНС. Выступления участников и гостей форума – главное
Топ-новости
Лукашенко - частному бизнесу: нужны инициативные люди, но они должны работать в интересах государства, а не на его разрушение
Лукашенко: наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем
ВНС оправдывает озвученные в преддверии форума ожидания - Кунцевич
Западные политики громко говорят о правах людей и сами их нарушают - Орда
Макей: важно найти адекватный ответ на вызовы и угрозы, которые появляются перед нами
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1733 пациента с COVID-19, выписаны 1964
Конкурентная политика, налоги и пенсии - глава союза предпринимателей озвучила на ВНС предложения бизнеса
МАРТ о задачах на пятилетку: инфляция не выше 5%, основной акцент - на социально значимые товары
Беларусь и Россия должны быть только вместе - гость ВНС
КГК рекомендует аптекам снизить цены на социально значимые лекарства, не дожидаясь предписаний
Делегаты VI Всебелорусского народного собрания – мнения
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах будет подписано 15 февраля
Завораживающие игры Greentube, ReelNRG и Pragmatic – в онлайн-казино Parimatch
Белорусский рубль на торгах 12 февраля ослаб к трем основным валютам
Европейский комфорт для белорусов! Квартиры в новостройке "Таллин" в Minsk World – от 2600 рублей за метр!
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.