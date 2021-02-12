Невеста Роналду предстала в пикантном образе и никто не остался равнодушен (Видео)

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невеста знаменитого футболиста Джорджина Родригес опубликовала у себя в Instagram новый пост и вызвала восторг юзеров.

27-летняя девушка приняла участие в рекламном ролике, примерив лишь полупрозрачный купальник. В кадре невеста Криштиану Роналду позирует перед камерой, демонстрируя не только наряд, но и свою красоту.

Разумеется, мало кто остался равнодушен к такому ролику знаменитости, поэтому кадры Джорджины Родригес быстро собрали более 4,6 миллионов просмотров и множество восхищенных комментариев. -0-