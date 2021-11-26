Невозмутимая реакция кота на маленького щенка умилила и позабавила сеть (Видео)

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях мужчина опубликовал на YouTube забавные кадры, которые заставили улыбнуться огромное число людей.

В доме автора ролика поселились несколько новых жителей – щенки. Малыши принялись изучать все вокруг, но особенный интерес у них вызвал кот. Взрослый пушистик, судя по выражению мордочки, не очень был рад новым гостям, однако проявил смирение.

Даже в тот момент, когда щенята начали кусать и облизывать котика, тот не разозлился, а только всячески попытался скрыться. Невозмутимая реакция животного умилила и повеселила сеть, ведь за короткое время кадры посмотрели огромное число раз. -0-