Невозмутимый ротвейлер стал невольным клиентом маленького стилиста - это великолепно! (Видео)

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube папа из США опубликовал уморительные кадры, которые восхитили пользователей сети.

Родители проснулись рано утром и заметили свою собаку по кличке Майя, которая сидела с невозмутимым видом. Сначала взрослые не поняли, что происходит, но после перед ними предстала великолепная картина.

Огромная собака стала невольным клиентом маленького стилиста по имени Эмма, которая решила навести красоту. Девочка накрасила огромному питомцу когти и украсила голову милым обручем. Ролик получился настолько милым и забавным, что юзеры не смогли устоять и посмотрели видео огромное число раз. -0-