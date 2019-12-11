Николай Носков снова вышел на сцену после инсульта

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская актриса Екатерина Стриженова поделилась на своей странице в Instagram первым выступлением певца Николая Носкова после инсульта.

Артисту в 2017 году удалили тромб в шейном отделе, из-за чего у музыканта произошел инсульт и он проходил долгосрочное лечение. Недавно Носков впервые вышел на сцену после инсульта, а поддержать его пришли многие звезды российского шоу-бизнеса и преданные поклонники.

Звезды отказались от пригласительных и приобрели билеты. Выступление прошло хорошо, однако, по всей видимости, для Николая Носкова болезнь не прошла бесследно, ведь он выступал в кресле. -0-