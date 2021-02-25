Никто не может опознать загадочное существо, найденное в Индии. Может вы сможете? (Фото)

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно несколько рыбаков в Индии занимались обычным делом, когда вытащили из воды нечто странное. Об этом пишет издание The Indiatimes.

Загадочное существо привлекло внимание людей, ведь никто не смог его опознать. Примечательно, что находка похожа на камень, но имеет текстуру резины, что позволяет растягивать существо. Его вес составляет 3,5 килограмма, а на теле имеется три "глаза".

Фото The Indiatimes

Местные опасаются находки, ведь до этого дня они ничего подобного не встречали. Рыбаки считают, что существо может быть редкой рыбой или животным-мутантом. Позже нечто забрали в лабораторию для более детального изучения. Пока никто не может опознать загадочное существо. -0-