Nissan Leaf превратили в "рождественскую елку"

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японский автоконцерн Nissan превратил электромобиль Leaf в "рождественскую елку", украсив его несколькими тысячами светодиодных лампочек, пишет Motor.

Компания таким образом сообщила автовладельцам, что такие авто, как Leaf, могут сами генерировать энергию через рекуперацию (возвращение энергии для повторного использования).

В Nissan Leaf данный процесс происходит через электронную педаль акселератора e-Pedal.

Когда водитель активизирует режим B mode, кинетическая энергия преобразуется в электрическую с использованием обычной педали тормоза. В среднем за 17 700 километров электромобиль генерирует до 744 киловатт чистой электроэнергии.

В Nissan подсчитали, что такого количества хватит обеспечить электричеством 266 новогодних елок с 700 лампочками или 744 телевизоров или светодиодных гирлянд на 10 783 домах в течение пяти часов.-0-