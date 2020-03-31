Нюша поделилась пикантным снимком в боди, но фанаты посчитали, что такое должен видеть только муж

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Нюша разместила в Instagram новый откровенный снимок, который восхитил пользователей сети.

Артистка запечатлена на фото в черном боди, а ее бедра обвивают кожаные ремни, которые подчеркивают фигуру Нюши. В свою очередь, подписчики знаменитости оказались в восторге от кадра, на котором фотограф выделили ноги певицы. Нюша подписала пост: "Будь честным".

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что снимок очень откровенный, чтобы делиться им с многомиллионной армией поклонников. Некоторые фолловеры уверены, что такое фото должен видеть только муж. "На мой взгляд слишком вызывающее фото! Только для одного мужчины, а не для всех", "Ну вообще совести нет!", "Лучше бы ты этого не делала... ужас.. уже мамой стала", - написали в комментариях поклонники. За сутки пост собрал десятки тысяч лайков и более тысячи разнообразных отзывов. -0-