Нюша показала свою годовалую дочь: Instagram в замешательстве от ее необычного имени

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская певица Нюша представила широкой публике свою дочь, которая появилась на свет в ноябре 2018 года.

Звезда разместила пост в Instagram, где предстала перед подписчиками с маленькой девочкой на руках. Юзеры сети умилились внешнему виду ребенка, однако оказались в замешательстве, когда Нюша назвала имя девочки.

В интервью певица заявила: "Знакомьтесь, моя дочь - Симба". Именно так звали главного героя мультфильма "Король Лев". От такой новости поклонники звезды принялись писать разнообразные комментарии, однако многие сошлись во мнении, что с таким именем девочку в будущем засмеют.

Другие считают, что полное имя малышки - Серафима, а Симбой ее по-доброму называют любимые родители. Мнения разделились, а споры в комментариях под постом продолжаются. -0-