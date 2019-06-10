Нюшу раскритиковали за свадебный наряд

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показал в Instagram-аккаунте первое фото со своей тайной свадьбы.

Пост был посвящен поздравлению своего 39-летнего мужа Игоря Сивова с днем рождения. Поклонники певицы присоединились к поздравлениям и восхитились свадебным платьем Нюши.

Однако нашлись и те фолловверы, которые категорично раскритиковали артистку за выбор наряда для церемонии бракосочетания. Впрочем, пост собрал сотни тысяч комментариев и сотни лайков.

Певица Нюша и советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов поженились в июле 2017 года. Долгое время фанаты не могли увидеть фото с церемонии, так как свадьба была тайной и прошла на Мальдивах. В ноябре у пары родилась дочь. -0-

Фото из Instagram