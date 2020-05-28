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Калейдоскоп
28 мая 2020, 12:45

Норвежцы нашли у себя под домом тысячелетнюю могилу викинга

Фото Bodonu
Фото Bodonu

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супружеская пара сделала потрясающее открытие во время ремонта своей спальни в норвежском городе Буде, сообщает портал Bodonu.

Пара убрала пол в своей комнате, чтобы утеплить его. Какого же было их удивление, когда под половицей они нашли насыпь камней, детскую игрушку и большой железный топор. Пара решила не продолжать ремонт, а вызвать археологов из администрации норвежского округа Нурланд.

Специалисты рассказали, что местные жители у себя дома нашли тысячелетнюю могилу викинга. Все предметы отправили на дальнейшее изучение, а спальня норвежской пары стала местом раскопок. -0-

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Теги
археология история Норвегия ремонт
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