Норвежцы нашли у себя под домом тысячелетнюю могилу викинга

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супружеская пара сделала потрясающее открытие во время ремонта своей спальни в норвежском городе Буде, сообщает портал Bodonu.

Пара убрала пол в своей комнате, чтобы утеплить его. Какого же было их удивление, когда под половицей они нашли насыпь камней, детскую игрушку и большой железный топор. Пара решила не продолжать ремонт, а вызвать археологов из администрации норвежского округа Нурланд.

Специалисты рассказали, что местные жители у себя дома нашли тысячелетнюю могилу викинга. Все предметы отправили на дальнейшее изучение, а спальня норвежской пары стала местом раскопок. -0-