Новая оптическая иллюзия вызвала бурные споры в сети

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной спор разгорается вокруг обычного видео из Twitter.

Пользователь социальной сети разместил ролик и тут же вызвал огромное количество вопросительных комментариев. На кадрах можно увидеть, как молодой человек проводит время на качелях, однако люди по-разному видят и не могут точно понять: в какую сторону раскачивается герой ролика?

Im losing my mind can someone tell me which way he's facing pic.twitter.com/gIvIDzRkOd — Ana (@esnycuddles) 21 декабря 2019 г.

Точного варианта ответа никто не смог дать, даже автор видео. Пользователи сети разделились на два лагеря и принялись бурно обсуждать новую оптическую иллюзию. Одни считают, что парень раскачивается лицом к камере, а другие, напротив, уверены, что он делает это в обратную сторону.

Ролик стал вирусным в сети и за пару дней его посмотрели более 15, 5 миллиона раз ,а как считаете вы? -0-