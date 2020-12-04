Новинки эпохи пандемии и убойные краш-тесты: лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Как чей-то личный провал стал сюжетом для сериала, зачем современной девушке платья и шляпки XIX века и как работает куртка для объятий. О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Два банкира превратили опыт своего провала в основу для сериала на HBO

Конрад Кей и Микки Доун начали карьеру в сфере финансов после окончания колледжа. Проработав несколько лет, оба были вынуждены уволиться, полностью разочаровав нанимателей. Но от этого, возможно, выиграли зрители: финансисты-неудачники написали сценарий, по которому канал HBO снял сериал "Индустрия".

Вместо новомодных трендов – XIX век

Молодая женщина отказалась от современных модных тенденций, чтобы следовать стилю позапрошлого столетия. Каждый день она создает полноценный образ – подбирает для выхода платье, обувь, элегантные шляпки, замысловатые аксессуары, а также создает соответствующие эпохе макияж и прическу. Зачем ей нужны такие сложности, Мила Поворознюк объяснила сама.

Куртка для объятий и защитный шлем – новинки эпохи пандемии

Со времени появления "ковида" миновал год, но привыкнуть к новым правилам поведения все еще непросто. Глобальные бренды и локальные производители пытаются облегчить потенциальным покупателям жизнь при помощи различных разработок – порой абсурдных, а иногда и полезных. Рассказываем о противовирусных джинсах, маске со светодиодами и куртке, которая способна заменить объятия.

Безумные краш-тесты

Иногда они обходятся в бешеные суммы, но автопроизводители и независимые компании проводят краш-тесты регулярно. Именно в таких "плановых авариях" лучше всего проявляются недостатки или достоинства машины относительно ее безопасности. В нашей подборке – самые яркие из таких испытаний.

Лосось по-мароккански

Нет времени на приготовление сложных блюд, но хочется поразить любимого человека? Предлагаем быстрый рецепт рыбы для незабываемого ужина.

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Фото из открытых источников