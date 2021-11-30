30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная певица Глюкоза представила в Instagram новый пост и привлекла внимание фолловеров.

Артистка решила показать несколько недавних снимков, для которых звезда выбрала интересный наряд. Глюкоза предпочла появиться перед камерой в разноцветном платье на бретельках, а лучезарная улыбка завершила образ. Снимки получились атмосферными, однако многие фолловеры пришли к выводу, что новое платье Глюкозы слишком выгодно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Глюкоза. Фото из Instagram

Впрочем, в этом никто не увидел проблемы, ведь за короткое время в комментариях появились хвалебные отзывы, а сама запись быстро собрала огромное число лайков. -0-