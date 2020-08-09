"Новые отдыхающие": стрекозы заполонили пляжи Анапы - видео

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курортный сезон в Краснодарском крае РФ привлек не только множество туристов, но и тысячи стрекоз. Кадры были опубликованы в Instagram.

Отмечается, что множество стрекоз заполонили пляжи Анапы. Отдыхающие начали жаловаться, однако их заверили, что в стрекозах нет ничего плохого: они питаются комарами.

Эксперты рассказали, что насекомые ежегодно заполняют пляжи в конце июля и начале августа. Чаще всего они безобидны и просто греются на солнце. Впрочем, кадры вызвали не только удивление, но и смех. Многие пользователи принялись шутить в комментариях: "Стрекоз меньше чем людей)", "Стрекозы решили не отставать от людей", "Новые отдыхающие". -0-