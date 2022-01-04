Новый год всегда с тобой: оригинальное украшение американца повеселило сеть (Видео)

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавное и необычное видео опубликовал житель города США незадолго до Нового года. Кадры опубликовали на YouTube.

Молодой человек шел по своим делам, когда заметил приближающийся к нему странный автомобиль. Парень понял, что это необходимо записать, и включил камеру, ведь к нему приближался водитель, который захотел, чтобы Новый год всегда оставался с ним.

Для этого местный житель, как и положено в канун праздника, украсил елку, а после закрепил ее на багажнике транспорта. Получилось необычное украшение, которое повеселило не только прохожих, но и многих юзеров сети.-0-