Новый клип Дмитрия Колдуна взволновал интернет

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский певец Дмитрий Колдун выпустил новый клип и восхитил пользователей соцсетей.

Артист представил работу на композицию "Пес бродячий". Видео было сделано во время путешествия Дмитрия Колдуна по Европе.

Клип рассказывает историю телохранителя и его молодой подопечной, которая так и норовит вырваться и сбежать. Получилось настоящее художественное произведение с элементами романтического кино, где от клипа остался только хронометраж. В работе не использовали графику, а неповторимую атмосферу создают пейзажи и места в Париже и других локациях по всей Франции.

Видео за несколько дней посмотрели более 400 тысяч раз, а пользователи сети впечатлились актерской игрой Дмитрия Колдуна, а также его внешностью и вокальными данными.

К слову, недавно Георгий Колдун, брат артиста, вышел в финал украинского проекта "Х-фактор". -0-