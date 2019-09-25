Новый трейлер мультфильма "Холодное сердце 2" стал рекордсменом в сети

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания Disney опубликовала на YouTube второй трейлер долгожданного продолжения популярного мультфильма "Холодное сердце".

В новом ролике пользователи могут увидеть еще больше персонажей из будущего мультфильма, магических существ, а все это в дополнение к интригующему сюжету. Помимо всего прочего, второй трейлер мультфильма "Холодное сердце 2" стал рекордсменом на YouTube.

За сутки видео набрало более 500 тысяч просмотров, обогнав предыдущего рекордсмена - трейлер кинохита 2019 года "Король Лев". Узнать правду о происхождении магии Эльзы и увидеть продолжение истории можно будет на больших экранах с 28 ноября.

Роли в мультфильме "Холодное сердце 2" озвучили звезды первой величины: Кристен Белл, Эван Рейчел Вуд и другие актеры. -0-