Новый вид китов обнаружили в прибрежных водах Японии

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В водах Охотского моря рыбаки выловили морское животное, которое до этого тщательно скрывалось от ученых, сообщает Scientific Reports .

Японские биологи уже заинтересовались находкой. Они прозвали доселе неизвестное науке существо - "Малый плавун".

Новый вид китообразных обнаружили в прибрежных водах острова Хоккайдо. Животные схожи с китами-плавунами Berardius bairdii ("плавун северный"), которые относятся к зубатым китам, однако новый вид меньше по размеру и имеет другой окрас.

Фото Scientific Reports

"Малый плавун" в длину не больше семи метров, когда его самый близки сородич "Плавун серый" - 10 метров. Помимо всего прочего, новый вид китообразных имеет черный окрас. Интересно, но все пойманные киты самцы, поэтому пока точно неизвестно, как выглядят самки нового вида китообразных.-0-