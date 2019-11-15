"Ну, погоди!" возвращается: "Союзмультфильм" выпустит 26 новых серий

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киностудия "Союзмультфильм" намерена вернуть на экраны телезрителей легендарный мультфильм "Ну, погоди!", об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на председателя правления киностудии Юлиану Слащеву.

В частности, в производство намерены запустить 26 новых серий. Их премьера, по плану, должна состояться летом 2020 года. Председатель правления киностудии рассказала, что обновленный мультфильм "Ну, погоди!" будет приурочен к 50-летнему юбилею любимых анимационных героев.

Помимо этого, Слащева отметила, что перезапуск легендарного проекта станет подарком для младшего поколения. -0-