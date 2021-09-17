Обезьяна похитила сумочки женщины, пока та танцевала - ограбление века попало на видео!

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно женщина из Китая вознамерилась стать звездой соцсетей и ей это удалось, но не благодаря танцам. Кадры публикуют на YouTube.

Жительница Поднебесной была в парке, когда решила записать видео на фоне потрясающего пейзажа. Женщина установила камеру и принялась танцевать, однако в ее планы вмешалась обезьяна. Животное в самый разгар записи пробежало перед камерой, а затем схватило сумку.

Ограбление века от местного четвероногого жителя попало на видео и очень не понравилось женщине, которая попыталась отобрать свою сумку. Тогда обезьяна-воришка пролез под перилами смотровой площадки и уже с "уловом" скакала по деревьям. Кадры повеселили сеть и действительно сделали жительницу Китая знаменитой. -0-