Обезьянка впервые увидела поросенка (Видео)

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Суббота, 4 декабря 2021
Минск -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
07:00 Картина дня: проект бюджета на 2022 год, юбилей "Белгосстраха" и выставка "Битва за Москву" Общество
07:00 Лукашенко: Белорусский союз женщин - в авангарде благородной миссии сохранения духовных ценностей и национального единства Президент
00:57 Аэропорт Риги закрылся на ночь из-за снегопада В мире
00:24 Теннисисты сборной Хорватии вышли в финал Кубка Дэвиса Спорт
00:19 Беляев: Польша с самоубийственным рвением пытается обрубить все связи с Беларусью Общество
00:12 Жук: Польша паразитирует на финансах ЕС и начинает диктовать там свои порядки Общество
00:01 Гигин: на границах Беларуси сложилась ситуация "военной тревоги" Общество
03.12.21
03.12.21 23:53 Гигин: Запад хочет спровоцировать Беларусь и Россию на гонку вооружений Общество
03.12.21 23:37 Гигин: ни США, ни Россия, ни Китай не воспринимают ЕС как центр силы Общество
03.12.21 23:23 Эйсмонт: демократические стандарты для Запада просто ширма, его интересует только власть над миром Общество
03.12.21 22:41 Шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринт свободным стилем на этапе КМ в Норвегии Спорт
03.12.21 22:39 Се Сяоюн: Китай готов совместно с Беларусью защищать коренные интересы друг друга и укреплять стратегическое партнерство Политика
03.12.21 22:19 Снопков: поддержка Китая наращивается в ситуации политического и экономического давления на Беларусь извне Политика
03.12.21 22:19 Белорусы заняли 4-е место в командных состязаниях на КМ по лыжной акробатике в Финляндии Спорт
03.12.21 22:18 Макей: Евросоюз навсегда потеряет Беларусь в случае продолжения санкционного давления Политика
03.12.21 22:14 Введение очередного пакета санкций в отношении Беларуси удивило даже некоторых глав МИД ЕС Политика
03.12.21 22:14 Макей: на западных границах Беларуси идет нагнетание напряженности под прикрытием миграционного кризиса Политика
03.12.21 22:07 Макей о миграционном кризисе: ЕС наобещал с три короба, но конкретной помощи мы не получили Политика
03.12.21 22:06 "Такова демократия в их понимании". Макей о встречах в Стокгольме, о которых просили не сообщать Политика
03.12.21 22:01 "Откровенно говоря, печальные". Макей поделился впечатлениями от участия в СМИД ОБСЕ Политика
03.12.21 22:00 ВОЗ: омикрон-штамм обнаружили уже в 38 странах В мире
03.12.21 21:57 Хоккеисты минского "Динамо" выиграли у "Витязя" в матче чемпионата КХЛ Спорт
03.12.21 21:41 БелГИСС до 14 января принимает предложения по нормам бортовых аккумуляторов в электромобилях Общество
03.12.21 21:31 "Ожившие картины": инклюзивный проект в НХМ позволит "услышать" искусство Культура
03.12.21 21:21 Футболисты "Зенита" сыграли вничью с "Ростовом" в чемпионате России Спорт
03.12.21 21:16 Стоимость газа в Европе по итогам недели составила $1045 за 1 тыс.куб.м В мире
03.12.21 21:11 В СНГ продолжается работа по актуализации Концепции поэтапного формирования общего рынка труда Общество
03.12.21 21:04 ФОТОФАКТ: Торжественное мероприятие по случаю празднования Дня юриста прошло в Минске Регионы
03.12.21 21:01 Гусаков: космическая сфера - одна из приоритетных областей инновационного развития Беларуси Общество
03.12.21 21:01 Пиневич во время рабочей поездки в Гомель посетил областной кардиоцентр Регионы
Все новости
Все новости
Калейдоскоп
04 декабря 2021, 07:03

Обезьянка впервые увидела поросенка (Видео)

Скриншот из видео
Скриншот из видео

В интернете появился ролик, который привел в восторг более 7 миллионов зрителей.

На видео обезьянка Биби знакомится с поросенком.

Она раньше никогда не видела этого питомца. Сперва животные долго обнюхивали друг друга, затем обезьянка принесла большую капусту и угостила ей своего нового приятеля. После вкусного обеда Биби и поросенок уснули, лежа друг с другом.

Очаровательные друзья привлекли внимание многих пользователей. Ролик с обезьяной и поросенком набрал 155 тысяч лайков и множество комментариев: "Какая же милота, прошибает до слез", "Какие же они хорошенькие!", "Какая прелесть!", "Ну это просто чудеса: хрюня и обезьянка. Доброта правит миром. Учимся у животных!", "У Биби на всех хватает любви и нежности, ну до чего же она доброжелательная. Быстро познакомилась с поросенком и сразу побежала его угощать. А потом так сладко заснули вместе. Вот умница".

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
видео животные развлечения
Новости рубрики Калейдоскоп
Скриншот из видео "Нашли себе игрушку": пятеро котят играют с кроликом (Видео)
Фото Outdoorsradar Девушка поймала парня на лжи с помощью обычного фитнес-браслета
Скриншот из видео "Мышкует на подушке": домашняя лиса продемонстрировала природный инстинкт (Видео)
Гарик Харламов. Фото из Instagram Гарик Харламов построил для себя "Титаник" (Видео)
Фото Синьхуа ФОТОФАКТ: Зимний пейзаж китайского озера Улунгу
Фото WallHere Собака-ниндзя проявила чудеса маскировки и покорила YouTube (Видео)
Главное
Во время совещания Лукашенко: экономика Беларуси подверглась беспрецедентному давлению, но мы сумели сохранить ее рост
Беларусь в ближайшие дни введет ответные экономические санкции против Запада
"Мы хотим увидеть ваш гуманизм": беженцы на стихийном митинге обратились к Европе
Кочанова: память о ВОВ мы сохранили в сердцах и наша задача передавать ее молодому поколению
Топ-новости
Снопков: поддержка Китая наращивается в ситуации политического и экономического давления на Беларусь извне
Толще, чем "Война и мир". В окружении Лукашенко показали переданную ему к совещанию стопку документов
Лукашенко рассказал об ультиматуме Беларуси: требуют, чтобы мы стали как Украина
Лукашенко: белорусским путем работы в пандемию пошел весь мир
Лукашенко подписал Директиву о развитии двусторонних отношений с Китаем
Макей о миграционном кризисе: ЕС наобещал с три короба, но конкретной помощи мы не получили
Петришенко на Экономсовете СНГ проинформировал о предварительных итогах председательства Беларуси
Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике
Снег, гололедица и до -10°С ожидается в Беларуси 4 декабря
КОММЕНТАРИЙ: Поговорить по сотовому и облучиться - правда или миф
Аналитик БИСИ: у белорусской молодежи четко сформирована национальная и гражданская идентичность
Вязович о недопуске на "Дакар": ситуация перешла грань, это не красит мировой спорт
Гайдукевич: пятый пакет санкций поможет нам принять ряд нужных решений
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1876 пациентов с COVID-19, выписаны 2201
МИД: аргументы Запада о подрыве Беларусью мира и безопасности в Европе абсолютно несостоятельны
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж 30 лет Содружеству Независимых Государств Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.