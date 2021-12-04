Обезьянка впервые увидела поросенка (Видео)

В интернете появился ролик, который привел в восторг более 7 миллионов зрителей.

На видео обезьянка Биби знакомится с поросенком.

Она раньше никогда не видела этого питомца. Сперва животные долго обнюхивали друг друга, затем обезьянка принесла большую капусту и угостила ей своего нового приятеля. После вкусного обеда Биби и поросенок уснули, лежа друг с другом.

Очаровательные друзья привлекли внимание многих пользователей. Ролик с обезьяной и поросенком набрал 155 тысяч лайков и множество комментариев: "Какая же милота, прошибает до слез", "Какие же они хорошенькие!", "Какая прелесть!", "Ну это просто чудеса: хрюня и обезьянка. Доброта правит миром. Учимся у животных!", "У Биби на всех хватает любви и нежности, ну до чего же она доброжелательная. Быстро познакомилась с поросенком и сразу побежала его угощать. А потом так сладко заснули вместе. Вот умница".