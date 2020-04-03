Обручальное кольцо, потерянное 20 лет назад, вернулось к владельцу

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный случай произошел с семейной парой в Великобритании, сообщает UPI.

Кладоискатель Тайрон Холман решил с металлодетектором пройтись по полю своих старых соседей. После нескольких часов ему удалось найти в земле золотое обручальное кольцо. На внутренней стороне украшения была гравировка: "С любовью, Кристиана".

Необычное имя на кольце подтолкнуло 50-летнего кладоискателя на мысль, что оно могло принадлежать соседу, который недавно переехал в другой регион Великобритании. Фермер написал электронное письмо 72-летней Кристиан Хьюитсон и спросил, что для нее значит дата 9 сентября 1967 года.

Чуть позже женщина ответила, что это день свадьбы с ее мужем Джонсоном, который 20 лет назад и потерял кольцо. Каково же было удивление супругов, когда дорогая вещь вернулась к ним спустя два десятка лет.-0-