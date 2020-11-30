Огненный шар попал на видео в небе над Японией (Видео)

Скриншот из видео
30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светящийся летающий объект записали в ночном небе над Японией, об этом сообщает телеканал NHK.
Местные жители делятся роликами с огненным шаром в сети. Инцидент произошел в воскресенье. Светящийся шар, который называется болид, пролетел над одним из японских городов, оставляя за собой яркий хвостообразный след. После нескольких секунд полета он взорвался, осветив все вокруг.
流れ星の中でも特に明るく輝く火球が、29日午前1時半すぎに、西日本の広い範囲で、観測されました。https://t.co/QCOgTZy7qp pic.twitter.com/RKTx7zYwkN— NHKニュース (@nhk_news) November 28, 2020
Специалисты считают, что по видео им удастся определить траекторию полета болида и понять его происхождение. -0-