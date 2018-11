Оксфордский словарь назвал слово 2018 года

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оксфордский словарь назвал слово "токсичный" словом 2018 года, пишет американская газета The New York Times.

Глава электронной версии Оксфордского словаря Кэтрин Коннор Мартин отметила, что за прошедший год на сайте был отмечен интерес к слову "токсичный". Однако слово было выбрано не исходя из данных статистики употребления, а из-за широкого спектра контекстов, в которых оно употребляется в наши дни. В частности, его говорят и для описания процессов загрязнения окружающей среды, и для описания токсичных сообществ, токсичной политики.

The Oxford Word of the Year 2018 is... pic.twitter.com/DotlZxxJVe