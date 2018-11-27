Певица Елка сменила имидж

27 ноября, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Двадцать четвертого ноября в Кремлевском дворце прошла церемония вручения премии "Золотой граммофон". Победительницей в одной из номинаций стала Елка.

Певица получила премию за песню "Мир открывается". На церемонию Елка выбрала брюки, топ и длинные перчатки черного оттенка. Завершением наряда стала новая прическа: певица сделала рваную челку.

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Фанаты отметили, что новый стиль идет Елке. Раньше певица выбирала нетипичные прически и смелый макияж.-0-