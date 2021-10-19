Ольга Бузова лишилась голоса в преддверии сольного концерта

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова потеряла голос. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Знаменитость призналась, что лишалась голоса всего два раза в жизни. Трагичности ситуации придает еще и то, что недуг настиг Ольгу Бузову в преддверии ее сольного концерта.

Именно из-за переживаний, по мнению артистки, и пропал ее голос. Бузову уже осмотрели врачи, которые настояли на том, чтобы девушка несколько дней молчала. Знаменитость надеется, что к концерту ее голос восстановится. Впрочем, поклонники поддержали артистку и оставили множество соответствующих комментариев. -0-