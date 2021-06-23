Ольга Серябкина заворожила Instagram новыми фото с пляжа

Ольга Серябкина. Фото из Instagram
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Ольга Серябкина представила в Instagram новый пост, который восхитил многих пользователей.
Артистка решила привлечь внимание к своему новому треку, поэтому отправилась на пляж. Для фотосессии на берегу моря Ольга Серябкина выбрала алое бикини. Наряд выгодно подчеркнул фигуру звезды, что, разумеется, отметили многочисленные фолловеры.
Красота Ольги Серябкиной заворожила юзеров, но самые стойкие завалили певицу массой комплиментов. Неудивительно, что пост за непродолжительное время собрал сотни тысяч лайков. -0-