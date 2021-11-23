Ольгу Бузову срочно госпитализировали с травмой руки

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярную телеведущую и певицу Ольгу Бузову накануне экстренно доставили в одну из клиник Москвы. Об этом звезда рассказала у себя в Instagram.

Певица срочно была госпитализирована из-за болей в руке. Позже в посте Ольга Бузова отметила, что страдает от недомогания уже несколько недель, однако ее состояние не улучшилось. Тогда врачи настояли на госпитализации и артистка согласилась. "По их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram", — сообщила Ольга Бузова.

Лечение продлится несколько дней, а восстановление займет еще больше времени. Примечательно, что Ольга Бузова не поделилась с фанатами своим диагнозом, однако она настроена оптимистично. -0-