Опять это ваше утро! Котик Хасбик в недоумении после пробуждения (Видео)

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из России опубликовала на YouTube кадры, в которых себя узнали многие юзеры сети.

Девушка однажды утром проснулась и отправилась умываться, а по возвращению в комнату обнаружила уморительную картину. Прямо на кровати сидел котенок по кличке Хасбик, который был в недоумении после пробуждения.

Весь его вид говорил о том, что он не очень рад этому вашему утру. Питомец хотел бы еще плюхнуться поспать, однако хозяйка этого не позволила, а только включила камеру и сделала забавные кадры. Видео, к слову, пришлось по вкусу пользователям сети, которые посмотрели его огромное число раз. -0-