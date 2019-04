Опубликован тизер нового эпизода "Звездных войн"

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девятый эпизод фантастической киносаги Star Wars режиссера Джей Джей Абрамса будет называться The Rise Of Skywalker и выйдет на экраны на ближайшее католическое Рождество. Тизер к новой картине опубликован 12 апреля на официальной странице Star Wars в Twitter, сообщает ТАСС.

"Мы всегда будем с тобой. Никто не уходит бесследно", - звучит в тизере под музыку композитора Джона Уильямса закадровый голос актера Марка Хэмилла, сыгравшего Люка Скайуокера в оригинальной трилогии.

Пока неизвестно, под каким названием картина выйдет в русскоязычном прокате. С английского ее название можно перевести как "Восстание Скайуокера" или "Становление Скайуокера".

В двухминутном ролике зрителю представлено множество персонажей популярной киносаги. На экране появляются Рей (актриса Дейзи Ридли), Финн (Джон Бойега), Чубакка, дроиды C-3PO, BB-8. Особое внимание фанатов привлекла появляющаяся на мгновение принцесса Лея Органа, которую многие годы играла актриса Кэрри Фишер, скончавшаяся в декабре 2016 года.

Ранее сообщалось, что съемки девятого эпизода Star Wars начались 1 августа 2018 года в Лондоне.

Cага режиссера и сценариста Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых заметных явлений мирового кинематографа. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, собрал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус.

Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году, а в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три приквела - фильмы об истории, предшествовавшей событиям первых трех эпизодов. В 2012 году компанию Лукаса Lucasfilm приобрела одна из крупнейших мировых киностудий Disney, что обеспечило очередной перезапуск саги. В 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", которому удалось собрать по всему миру более $2 млрд.

В 2016 году в прокат вышла картина "Изгой-один. Звездные войны. Истории" (Rogue One: A Star Wars Story). Этот фильм, который не является продолжением или предысторией других серий, стал частью ответвления киносаги, получившего название "Антология". Вторая картина этого цикла под названием "Соло. Звездные войны: Истории" (Solo: A Star Wars Story) вышла на экраны в мае прошлого года.-0-

Every generation has a legend. Watch the brand-new teaser for Star Wars: #EpisodeIX. pic.twitter.com/fWMS13ekdZ