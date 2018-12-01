Опубликован топ-10 лучших пляжей в этом году

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты сервиса бронирования Flight Network опубликовали рейтинг лучших пляжей уходящего года.

При составлении рейтинга учитывались мнения о пляжах более 1200 журналистов, редакторов, блогеров и турагентств мира.

На первом месте - пляж Затонувших кораблей на греческом острове Закинф, на втором - пляж Белой гавани в сердце Большого барьерного рифа в австралийском штате Квинсленд. Третье место получил Затерянный пляж в муниципалитете Эль-Нидо на Филиппинах.

В пятерку лучших пляжей 2018 года эксперты включили Прайя-ду-Санчу в бразильском штате Пернамбуку и Тулум в Мексике. На шестом месте - пляж залива Грейс на острове Теркс и Кайкос (британская заморская территория), на седьмом - пляж Семь миль на Ямайке. В первую десятку вошли также Анс-Сурс-д'Аржан на Сейшельских островах, пляж в заливе Майя в Таиланде и Варадеро на Кубе.-0-