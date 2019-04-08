Опубликовано видео метеорита над Красноярском

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очевидцы опубликовали в сети видео пролетающего метеорита над Красноярском, сообщает российский телеканал "Звезда" .

В субботу, 6 апреля, около 18.45 по местному времени жители Красноярска увидели в небе метеорит. Вспышка длилась всего несколько секунд, но автомобильные видеорегистраторы смогли зафиксировать это редкое явление.

"Судя по видеофрагменту, это действительно был метеор, то есть след от полета в атмосфере какого-то твердого тела. Упал ли метеорит на землю или ничего не сохранилось, все распылилось в атмосфере, - понять сложно, но метеор был. Такие метеоры называются болидами. В наше время так много видеорегистраторов, что практически невозможно пропустить полет ни одного метеора" - прокомментировал ситуацию доцент физического факультета МГУ астроном Владимир Сурдин.

Полет метеорита также заметили жители города Канска и Иланского района. Падение небесного тела сопровождалось шумом, похожим на звук пролетающего самолета.-0-