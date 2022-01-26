Опухший Оскар Кучера вызвал переполох на страницах в Instagram (Фото)

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый российский актер Оскар Кучера недавно разместил в Instagram новый пост, который привлек внимание многих пользователей.

Артист опубликовал фотографию, посетовав на новогодние праздники и частые застолья. Судя по подписи, Оскар Кучера уже устал от подобных развлечений, а его опухший внешний вид явно дает это понять.

Многие согласились с актером, однако нашлись и те, кто сразу же выдвинул свою гипотезу. По их мнению, такой вид звезды связан не с праздниками, а с последствиями серьезной болезни. Споры продолжаются, но знаменитость пока никак не комментирует ситуацию.-0-

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