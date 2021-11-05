Оригинальное творчество девушки развеселило многих юзеров сети (Видео)

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США решила представить многочисленным юзерам YouTube интересный ролик, который позабавил и впечатлил многих.

Американка показала свое оригинальное творчество, которым она занимается уже не первый день. Девушка создает у себя на лице забавные рисунки различных животных, а последней ее работой стал милый и очень забавный бурундук. Для пущего эффекта женщина натягивает шапку на самые глаза и тогда создается максимальное ощущение того, что перед камерой танцует настоящий бурундук.

Такое оригинальное творчество впечатлило и развеселило многих юзеров сети, которые оказались в восторге и не упустили шанса посмотреть видео с девушкой огромное число раз. -0-