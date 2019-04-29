Оригинальный костюм Дарта Вейдера выставят на аукцион

29 апреля, Минск /БЕЛТА/. Оригинальный костюм одного из ключевых персонажей фантастической киноэпопеи "Звездные войны" Дарта Вейдера будет выставлен на торгах 14 мая. Об этом сообщается на сайте известного британского аукционного дома "Бонхамс".

Обладатель костюма, коллекционер Брайс Эллер рассчитывает продать ценный лот за сумму от $1 млн до $2 млн. Кстати, мужчина и сам не раз облачался в этот костюм - в нем он изображал Дарта Вейдера на премьерах фильмов и на вручении кинопремии "Оскар" в 1978 году.

Многослойное черное одеяние Вейдера было создано в 1979 году командой дизайнеров "Звездных войн" под руководством Джона Молло для пятого фильма серии "Звездные войны: Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980). Костюм состоит из 13 основных элементов, включая железный шлем, маску, сапоги, плащи и гульфик, с применением разных материалов (кожи, шерсти, шелка, стекловолокна и др.).

Облачение тяжелое и душное, поэтому, как признался сам Эллер, он однажды даже упал в обморок от обезвоживания после нескольких часов "игры в Вейдера". Медики хотели разрезать костюм, но очнувшийся пациент вовремя предотвратил порчу ценности.

В 2017 году дроид R2-D2, который был использован в четвертом фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977), ушел с молотка почти за $3 млн, в 2018 году за $450 тыс. был продан световой меч Люка Скайуокера.-0-