Орландо Блум сделал тату, но что-то пошло не так

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер Орландо Блум поделился в Instagram новым фото и представил поклонникам свежее тату.

Актер устроил интерактив и попытался узнать, смогут ли подписчики выяснить смысл татуировки. Фолловеры Орландо Блума быстро раскусили эту загадку, но зря.

Самые внимательные определили, что это дата рождения сына звезды и его имя, выполненное с помощью азбуки Морзе. Однако оказалось, что в новом тату Орландо есть ошибка, на которую указали многочисленные поклонники творчества актера.

На руке знаменитости выведено имя "Фринн", хотя сына зовут Флинн. Ошибку прокомментировал тату-мастер. "Да, забыли точку, мы знаем. Скоро все поправим", - заверил он.

Впрочем, это не помешало поклонникам звезды кино написать множество восторженных комментариев. Многие посчитали, что такой поступок от отца - настоящее проявление любви.-0-