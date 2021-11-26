От белорусских футболистов, игравших за рубежом, до рецепта лазаньи со шпинатом под соусом "маринара": лучшее на БЕЛТА+ за неделю

Кто из белорусских футболистов играл в сильнейших чемпионатах Европы, что такое противовоспалительная диета и как пища влияет на когнитивное здоровье, чем незаменима брюссельская капуста в ежедневном рационе, как изменились представления о женской красоте за 70 лет и как приготовить шпинатную лазанью под соусом "маринара". О чем писала БЕЛТА+ на уходящей неделе.

Алейников, Качуро и, конечно, Глеб. Топ белорусских футболистов, игравших за рубежом

Белорусский футбол, к сожалению, сейчас переживает не лучшие времена. Национальная сборная провалила очередной отбор на крупный турнир. А команды из внутреннего чемпионата вот уже два года подряд пролетают мимо решающих стадий Еврокубков. Равно как и белорусские футболисты практически исчезли из зарубежных чемпионатов. Впрочем, так было не всегда. Представляем собственную подборку лучших белорусских игроков, которые поиграли в сильнейших чемпионатах Европы.

Что такое противовоспалительная диета. Как рацион влияет на когнитивное здоровье

Новое исследование American Academy of Neurology показало, что люди, которые соблюдают так называемую противовоспалительную диету, обогащенную фруктами, овощами и бобовыми, имеют меньший риск развития деменции. Доклад был опубликован в медицинском журнале Neurology. Разбираемся вместе с диетологами, как уменьшить хроническое воспаление в организме и снизить риск развития когнитивных заболеваний.

Любите брюссельскую капусту? Вот как она влияет на организм

Брюссельская капуста является во всех отношениях ярким представителем семейства крестоцветных наряду со своими "сестрами" - белокочанной, цветной и брокколи. Это вкусное дополнение к мясным блюдам, салатам, рагу и закускам. Однако, кроме привлекательного вида и насыщенного сладковатого вкуса, брюссельская капуста может похвастаться высоким содержанием важных питательных веществ. Разбираемся, чем же незаменим этот суперовощ в ежедневном рационе.

Как изменились представления о женской красоте за 70 лет: пин-ап, анорексия, спорт

От пышных форм до анорексии, от ярких губ до оленьих глаз - представления о том, как выглядит действительно красивая женщина, меняются чуть ли не каждые 10 лет.

Стандарты красоты цикличны, как и мода. Выделили самые яркие черты каждого десятилетия.

Блюдо дня: шпинатная лазанья под соусом "маринара"

Сегодня делимся рецептом итальянской кухни для настоящих гурманов - будем готовить лазанью со шпинатом под соусом маринара. Стоит заметить, что этот восхитительный соус с благозвучным названием (в переводе с итальянского означающим "соус моряков") может быть абсолютно самостоятельным блюдом - он наилучшим образом сочетается с шашлыками, морепродуктами, пастой и пиццей.

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Изображения: @BeltaPlus.