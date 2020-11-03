От ворот до ворот не считается: вратарь из Румынии забил мяч через все поле - видео

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавный момент произошел во время одного из матчей в Румынии. Кадры игры были опубликованы в Twitter одного из журналистов.

Во время встречи между командами "Стяуа II"и "Волунтари II" вратарь первых решил выбить мяч из своей штрафной, чтобы противник не смог подобраться к воротам. 19-летний парень не рассчитал удар и отправил мяч через все поле, забив первый гол встречи.

This is the goal of the year. When a 19-year-old keeper scores from 80 meters out, he's more than a hero. FCSB's Razvan Udrea with this historical shot. pic.twitter.com/jrRVR3V8SM — Emanuel Roşu (@Emishor) November 1, 2020

Многие юзеры восхитились таким стечением обстоятельств, а другие вспомнили детскую фразу из дворового футбола: "От ворот до ворот не считается". Впрочем, это не помешало ролику собрать множество просмотров и забавных комментариев. -0-