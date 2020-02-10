Откровенный наряд Дженнифер Лопес на "Оскаре" стал предметом обсуждения в сети

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудская актриса и популярная певица Дженнифер Лопес появилась на афтепати "Оскара" в очень смелом наряде. Фотографию она опубликовала в Instagram-сториз.

Для мероприятия артистка выбрала серебристое платье с очень длинным вырезом, практически не закрывающий ее ногу, а также глубоким декольте. Певица дополнила образ босоножками на каблуке и бриллиантовыми серьгами с браслетом.

Фото из Instagram

Внешний вид Дженнифер Лопес вызвал бурное обсуждение в сети. Пользователи социальных сетей, особенно мужская половина, не смогли сдержать восхищения и оставили для звезды невероятное число слов восхищения. Они отметили, что Дженнифер Лопес выглядит сногсшибательно и очень привлекательно. -0-