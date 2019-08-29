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Калейдоскоп
29 августа 2019, 01:33

Открывается Венецианский кинофестиваль

Фото Pixabay
Фото Pixabay

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венеции открывается старейший и один из главных кинофестивалей планеты. На красной ковровой дорожке у отеля Эксельсиор много мировых звезд, среди которых Брэдд Питт, Хоакин Феникс, Мэрил Стрип, Антонио Бандерас, сообщает российский телевизионный Пятый канал.

В основном конкурсе принимает участие 21 фильм, два из них можно назвать голливудскими хитами. Это лента "К звездам" Джеймса Грэя и "Джокер" Тодда Филлипса.

За главный приз фестиваля поборются швед Рой Андерсен, француз Оливье Ассаяс и американец Стивен Содерберг. Вне конкурса состоится премьера сериала "Новый Папа" — продолжения нашумевшего шоу с Джудом Лоу.

Сегодня жюри во главе с аргентинкой Лукресией Мартель предстоит увидеть первую картину, открывающую фестиваль. Ее снял японец Хирокадза Корееда,  это его первый фильм с зарубежными звездами: Катрин Денев, Жюльетт Бинош, Итан Хоук. Он называется "Правда". Музыку для картины написал российский композитор Алексей Айги. Он также является автором музыки к фильмам "Гибель империи" и "Страна глухих".-0-

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