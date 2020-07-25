Падение метеорита на Тенерифе попало в объективы видеокамер

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На севере острова Тенерифе в автономном сообществе Канарские острова упал метеорит, передает газета Diario de Avisos.

По информации издания, падение космического тела было зафиксировано еще 14 июля, однако широкая общественность узнала о событии только сейчас.

Предположительно, метеорит упал между муниципалитетами Икод-де-лос-Винос и Буэнависта-дель-Норте. Определить его возможное местоположение помогли камеры, установленные в Музее науки и космоса и на горе Тейде.

Отмечается, что в зоне падения космического тела могут быть разбросаны небольшие кусочки размером с монету, отколовшиеся от объекта.-0-