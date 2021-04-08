Пакет нужен? Огромный варан пришел в магазин и напугал посетителей (Видео)

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычная встреча произошла в одном из супермаркетов в Таиланде. Уникальные кадры опубликовали в Facebook.

Местная жительница по имени Джеджен Нарумпа пришла в местный магазин за покупками, однако там уже находился очень странный покупатель. В супермаркет зашел огромный варан, который напугал посетителей. Животное с любопытством изучало ассортимент полок, а после заметило людей.

Неизвестно, кто больше перепугался - люди или животное. Впрочем, кадры впечатлили юзеров, а число просмотров и забавных комментариев продолжает расти. Самый популярный отзыв: "Уважаемый, пакет нужен?". -0-