Пакистанец вырос до рекордных 231 сантиметра, и мало кто может дать ему пять сверху

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многие девушки говорят о том, чтобы парень был выше их, на что мужчина из Пакистана Мудассир Гуджар только рассмеется, пишет Daily Mail.

К своим десяти годам ребенок успел достигнуть в росте рекордных 182 сантиметров и перерос отца. Говорить о сверстниках не стоит, ведь многие его одноклассники были парню по пояс.

Родители забили тревогу, когда он не останавливался и продолжал расти. К средней школе его рост увеличился до 210 сантиметров. Мама и папа проконсультировались с врачом, который сказал, что ничего опасного в этом нет. Специалист объяснил, что такой высокий рост обусловливается гормональным фоном юноши, но сказать точно, продолжит ли парень расти доктор не мог.

Сегодня рост пакистанца приблизился к рекордным 231 сантиметру. Разумеется, мало кто из друзей может ему дать пять сверху, а девушки могут свернуть голову, чтобы увидеть глаза Мудассира. Из минусов такого внушительного роста - отсутствие одежды нужного размера и обуви, а вот плюсов тоже хватает.

7 ft-6 inches tall Pakistani cricketer Mudassir Gujjar aims to be world's tallest bowler. Mudassir was born to parents with normal height- his father Hashim Mohammad is 5 feet 6 inches tall, mother Parveen is 5 feet 3 inches tall. Gujjar was part of PSL side Lahore Qalandars 2019 pic.twitter.com/FDLfAfbu3n — Nandan Pratim Sharma Bordoloi ???????? (@NANDANPRATIM) October 11, 2020

Парень стал настоящей звездой Пакистана. Мало кому не удается заметить его на улице, а многие рады с ним сфотографироваться. По словам мужчины, он никогда не отказывает. -0-