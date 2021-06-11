Парашютист приземлился на футбольное поле во время матча. Ему дали желтую карточку (Видео)

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезный случай произошел во время футбольной встречи на стадионе в Польше.

В самый разгар матча одна из команда начала стремительную атаку на ворота оппонента, но ее прервал парашютист. Скайдайвер приземлился прямо в центр футбольного поля, из-за чего судье пришлось остановить матч.

???? Awaryjne lądowanie w Elblągu, podczas spotkania rezerw @ZKSOlimpia z Pisą Primavera Barczewo. Takie rzeczy tylko na boiskach forBET IV Ligi! @iforbetpl #KursNaforBETIVLigę pic.twitter.com/ib0dZpbvRq — WMZPN (@wmzpn) June 8, 2021

Футболисты, фанаты и комментаторы недоумевали, однако арбитр нашел выход. Судья дал парашютисту желтую карточку. Скайдайвер поспешил покинуть футбольное поле, а случай повеселил не только игроков и всех присутствующих на стадионе, но и зрителей трансляции вместе с пользователями сети. За непродолжительное время видео с посадкой парашютиста посмотрели десятки тысяч раз. -0-