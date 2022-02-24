Парень фотографировал на пляже девушку, но настоящая звезда была совсем рядом (Видео)

Фото Funart
24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube появился любопытный и очень забавный ролик, который очаровал многих пользователей.
Отдыхающий на пляже в Калифорнии молодой человек фотографировал девушку на фоне океана и заката, однако пользователи сети оказались в восторге не из-за этого.
Совсем рядом с героями ролика расположилась настоящая звезда - морской лев. Животное выбралось на берег и стало "загорать", пока его тело омывали волны океана. Этот момент изрядно повеселил юзеров YouTube, которые отметили, что парень и девушка на видео явно лишние.-0-
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