Парень кинул мокрую тряпку в раковину, а через несколько дней его ждал сюрприз (Фото)

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователь Reddit поделился в социальной сети снимком, который восхитил и ошарашил многих людей.

Молодой человек рассказал, что решил прибраться у себя дома. Прошелся тряпкой по кухне и комнатам, а после решил не мыть ее и бросил в раковину. Через несколько дней его уже ждал сюрприз, который автор поста явно не ожидал увидеть.

Фото Reddit

Благоприятная среда помогла на тряпке вырастить грибы. Причем, все это было сделано непреднамеренно. Разумеется, такое стечение обстоятельств ошарашило и повеселило парня, а специалисты в комментариях немного пролили свет на ситуацию: "Наверное, это гриб навозник рассеянный или что-то из этого рода".

Многие юзеры стали переживать, что на их тряпках тоже может появиться такой "гость", а другие упрекнули парня в том, что тот, скорее всего, "мариновал" предмет уборки несколько недель. -0-