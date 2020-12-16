Парень коллекционирует деньги со всего мира - найдете белорусские рубли?

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина недавно поделился на Reddit с пользователями своим достижением и необычной коллекцией.

Парень загрузил в соцсеть фотографию своего хобби, которое он завершил. Несколько лет назад он начал собирать купюры разных государств мира и теперь может похвастаться достижением - у него есть деньги со всех стран на Земле, в том числе и тех, которых уже нет: нацистская Германия и Советского Союза.

Пост быстро стал вирусным, ведь каждый юзер захотел найти купюру своей страны. К слову, есть на фото и белорусские рубли. Сможете отыскать?

Фото Reddit

Сам мужчина заявил, что стоимость его коллекции оценивается чуть более в $515, однако он все равно не собирается ее продавать.

Если не смогли найти купюру, то вот вам подсказка. -0-

Фото Reddit