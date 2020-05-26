Парень нашел хитроумную замену обычному поводку для своей собаки – видео

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень из США нашел способ сделать так, чтобы его французский бульдог всегда был рядом и никуда не убегал.

До этого питомец мужчины несколько раз попадал в передряги, поэтому молодой человек нашел очень забавную и хитроумную замену поводку.

Для этого он сделал псу костюм с двумя ручками на спине. Каждый раз, когда он и его лучший друг идут куда-либо, парень берет бульдога с собой и несет как сумочку.

Со стороны это выглядит очень забавно, однако пользователи сети оценили задумку парня. К слову, многие уже захотели стать владельцами необычного поводка, чтобы уберечь своих непоседливых питомцев.