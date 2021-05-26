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Калейдоскоп
26 мая 2021, 08:50

Парень "переносит" героев мультфильмов в реальность - выглядит это великолепно!

Фото из Instagram
Фото из Instagram

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многим было всегда интересно узнать о том, как бы жили герои популярных мультфильмов в современном мире.

Молодой дизайнер из Италии Луиджи Кемо Воло решил это проверить и начала заниматься необычным хобби. Мужчина "переносит" персонажей мультфильмов на свои снимки, тем самым помещая Алладина, Ститча или Пикачу в реальный мир.

Для этого Луиджи использует редакторы фото, а результаты представляет в Instagram. Хочется отметить, что выглядит это великолепно. Неудивительно, что страница в социальной сети приобрела популярность и быстро привлекла почти 100 тысяч подписчиков. -0-

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